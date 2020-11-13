السعودية اليوم / تونس تسجل أكثر من 1580 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1584 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 76 ألفًا و 106 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 151 حالة وفاة.

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00:10ت م

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تونس 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،و 21 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 76 ألفًا و 106 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 151 حالة وفاة.// انتهى //00:10ت م0228

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