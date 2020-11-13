السعودية اليوم / تنفيذي الهيئة الملكية بينبع يتفقد عدداً من المشاريع الاستثمارية بينبع الصناعية



ينبع 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي اليوم عدداً من المشاريع الاستثمارية والسكنية بمدينة ينبع الصناعية، ووقف على سير العمل بها، واستمع لشرح عن سير العمل بتلك المشاريع.

ومن جانب آخر وقع الرئيس التنفيذي ثلاث اتفاقيات استثمارية مشروطة مع إحدى شركات الخدمات الغذائية, وأبرم اتفاقية إيجار أرض تجارية مع إحدى الشركات لإقامة مخيم بري لمنسوبي الشركة.

واطلع بعد ذلك على اللمسات النهائية للأعمال الجارية بمركز الخدمات الحكومية الشامل بينبع الصناعية, إضافة إلى تدشين القناة الإلكترونية للتواصل مع المستثمرين.

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