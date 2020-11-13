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2020-11-13 اعتراض طائرة مفخخة رابعة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” اعتراض وتدمير طائرة رابعة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة. يذكر أن التحالف أعلن في وقت سابق بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – من اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مفخخة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.



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