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وزير المالية: حديث ولي العهد يؤكد الخطوات الكبيرة التي خطتها المملكة في سبيل الإصلاح الاقتصادي
رؤية 2030 مرحلة تحول رئيسة للاقتصاد وانطلاقة نحو المستقبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير المالية محمد الجدعان إن رؤية المملكة 2030 تمثل مرحلة تحول رئيسة للاقتصاد السعودي، وانطلاقة نحو المستقبل، حيث قامت الحكومة خلال السنوات الماضية بإصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية، ومبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية.
وأضاف الجدعان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: حديث ولي العهد يؤكد الخطوات الكبيرة التي خطتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية في سبيل الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030 التي تُعد المحرك الأساس في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى مستقبل مشرق للمملكة.
وذكر الوزير أن القطاع المالي يحظى بدعم كبير من قيادة المملكة، حيث يساهم في تعزيز ودعم الاقتصاد؛ والمرونة التي تتمتع بها السياسة المالية العامة نتيجة هذه الإصلاحات مكنت الحكومة من اتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عالٍ من الكفاءة.
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