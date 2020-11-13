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وزير الشؤون الإسلامية يطالب الأئمة والخطباء بقراءة بيان كبار العلماء في تجريم جماعة الإخوان
عبر تغريدة بتويتر طالب بتبيان خطرهم ومخالفتهم للشريعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
طالب معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الخطباء والأئمة في مختلف مناطق المملكة بقراءة بيان هيئة كبار العلماء الصادر في تجريم جماعة الإخوان المسلمين، وأنها لا تمثل منهج الإسلام كاملًا في خطبة الجمعة اليوم، والتحذير من خطر وشر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
جاء ذلك في تغريدة من حساب الوزير “آل الشيخ” في منصة ” تويتر ” جاء فيها: “إخواني أصحاب الفضيلة الأئمة والخطباء في جميع أنحاء مملكتنا الحبيبة آمل منكم جميعًا يوم غدٍ في خطبة الجمعة قراءة البيان الصادر من هيئة كبار العلماء الموقرة بشأن التحذير من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وحزبهم”.
وأضاف ” آل الشيخ ” وحذروا من هذه الجماعة المخالفة للكتاب والسنة وبينوا مخالفاتهم الشرعية.
ويأتي توحيد خطب الجمعة بالمملكة في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمواكبة الأحداث والإسهام في نشر الوعي لدى المجتمع والتأكيد على دور المنابر في أمن وسلامة الناس في دينهم ووطنهم.
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