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القصبي: توجيه ولي العهد انطلاقة لتأسيس نهج جديد للتواصل الحكومي
بعقد مؤتمر صحفي دوري لمناقشة مستجدات أعمال الحكومة
متابعات الخليج 365 - الرياض
علق وزير التجارة والإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي على توجيه ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، بتكليف وزير الإعلام والوزراء المعنيين بعقد مؤتمر صحفي دوري لمناقشة مستجدات أعمال الحكومة وتفعيل قنوات التواصل مع كافة الفئات، والإجابة على الاستفسارات والأسئلة.
وقال القصبي عبر حسابه في “تويتر”: إن “توجيه سمو سيدي ولي العهد لي ولزملائي الوزراء بعقد مؤتمر صحفي دوري لمناقشة مستجدات أعمال الحكومة، يمثل انطلاقة حقيقية لتأسيس نهج جديد للتواصل الحكومي الفعّال بين المسؤول والمواطن، وبناء منصة موثوقة للأخبار والمعلومات، والإجابة عن التساؤلات التي تشكل هاجسًا للرأي العام”.
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