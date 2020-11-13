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2020-11-13 الجبير يبحث مع رئيس ألمانيا تعزيز العلاقات بين البلدين متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements بحث عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء تعزيز العلاقات مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية. وقال الجبير عبر حسابه في “تويتر”: “تشرفت بنقل تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد لفخامة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية”. وأضاف عادل الجبير “أكدنا على أهمية تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين”.



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