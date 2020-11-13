- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الجبير يبحث مع رئيس ألمانيا تعزيز العلاقات بين البلدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجبير يبحث مع رئيس ألمانيا تعزيز العلاقات بين البلدين
متابعات الخليج 365 - الرياض
بحث عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء تعزيز العلاقات مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وقال الجبير عبر حسابه في “تويتر”: “تشرفت بنقل تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد لفخامة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية”.
وأضاف عادل الجبير “أكدنا على أهمية تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين”.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يبحث مع رئيس ألمانيا تعزيز العلاقات بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.