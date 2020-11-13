محمد بن مسعود - الدمام - 13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442 12:46 AM "القثامي" يحتفل بزفافه بالطائف "القثامي" يحتفل بزفافه بالطائف احتفل الشاب عبدالله بن وصل بن مسيفر القثامي، بزفافه بإحدى قاعات الأفراح في الطائف، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأقارب. الكلمات المفتاحية ، "القثامي" يحتفل بزفافه بالطائف ،

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