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لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان جراء حادث انقلاب مركبة على طريق مكة- الطائف.
وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، صباح أمس، بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في طريق مكة - الطائف مخلفاً عدداً من الإصابات. وفور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاث فرق إسعافية.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالتي وفاة وإصابتين خطرتين، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.حادث انقلاب الهلال الأحمر
13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442 12:44 AM
3 فرق إسعافية باشرت.. ونقل المصابون إلى مستشفى النور التخصصي
لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان جراء حادث انقلاب مركبة على طريق مكة- الطائف.
وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، صباح أمس، بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في طريق مكة - الطائف مخلفاً عدداً من الإصابات. وفور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاث فرق إسعافية.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالتي وفاة وإصابتين خطرتين، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.
، حالتا وفاة وإصابتان جراء حادث انقلاب مركبة بطريق مكة - الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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