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الهلال يواصل الإعداد بتدريبات فنية ولياقية .. والإدارة تدشن الملف الطبي الإلكتروني للاعبين

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محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء أمس تدريباته الاعتيادية في مقر النادي خلال فترة التوقف الدولي لأيام الفيفا والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بغياب اللاعبين الدوليين عن المران الذي ارتكز على الجوانب اللياقية والفنية.

وعمد الجهاز الفني إلى تطبيق عددٍ من التدريبات اللياقية بالكرة، ثم فرض الجهاز الفني مناورة على جزء من مساحة الملعب، قبل أن يختتم اللاعبون مران اليوم بتدريبات فنية.

ويؤدي الفريق مرانًا اعتياديًا عصر اليوم الجمعة استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير للمحترفين 2020 / 2021.

وفي سياق متصل دشن الرئيس التنفيذي للنادي المهندس عبدالله الجربوع"مساء أمس برنامج الملف الطبي الإلكتروني الخاص بلاعبي النادي؛ بعد أن أتمت الإدارة الطبية والأداء الرياضي تنفيذه؛ بهدف رصد وتحليل وتوثيق إصابات اللاعبين وفق أحدث تقنيات إدارة المعلومات الطبية.

الهلال يواصل الإعداد بتدريبات فنية ولياقية .. والإدارة تدشن الملف الطبي الإلكتروني للاعبين

الهلال يواصل الإعداد بتدريبات فنية ولياقية .. والإدارة تدشن الملف الطبي الإلكتروني للاعبين

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الهلال

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442 12:44 AM

الهلال يواصل الإعداد بتدريبات فنية ولياقية .. والإدارة تدشن الملف الطبي الإلكتروني للاعبين
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء أمس تدريباته الاعتيادية في مقر النادي خلال فترة التوقف الدولي لأيام الفيفا والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بغياب اللاعبين الدوليين عن المران الذي ارتكز على الجوانب اللياقية والفنية.

وعمد الجهاز الفني إلى تطبيق عددٍ من التدريبات اللياقية بالكرة، ثم فرض الجهاز الفني مناورة على جزء من مساحة الملعب، قبل أن يختتم اللاعبون مران اليوم بتدريبات فنية.

ويؤدي الفريق مرانًا اعتياديًا عصر اليوم الجمعة استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020 / 2021.

وفي سياق متصل دشن الرئيس التنفيذي للنادي المهندس عبدالله الجربوع"مساء أمس برنامج الملف الطبي الإلكتروني الخاص بلاعبي النادي؛ بعد أن أتمت الإدارة الطبية والأداء الرياضي تنفيذه؛ بهدف رصد وتحليل وتوثيق إصابات اللاعبين وفق أحدث تقنيات إدارة المعلومات الطبية.

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المصدر : الخليج 365

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