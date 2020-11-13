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محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء أمس تدريباته الاعتيادية في مقر النادي خلال فترة التوقف الدولي لأيام الفيفا والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بغياب اللاعبين الدوليين عن المران الذي ارتكز على الجوانب اللياقية والفنية.
وعمد الجهاز الفني إلى تطبيق عددٍ من التدريبات اللياقية بالكرة، ثم فرض الجهاز الفني مناورة على جزء من مساحة الملعب، قبل أن يختتم اللاعبون مران اليوم بتدريبات فنية.
ويؤدي الفريق مرانًا اعتياديًا عصر اليوم الجمعة استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020 / 2021.
وفي سياق متصل دشن الرئيس التنفيذي للنادي المهندس عبدالله الجربوع"مساء أمس برنامج الملف الطبي الإلكتروني الخاص بلاعبي النادي؛ بعد أن أتمت الإدارة الطبية والأداء الرياضي تنفيذه؛ بهدف رصد وتحليل وتوثيق إصابات اللاعبين وفق أحدث تقنيات إدارة المعلومات الطبية.
13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442 12:44 AMالهلال يواصل الإعداد بتدريبات فنية ولياقية .. والإدارة تدشن الملف الطبي الإلكتروني للاعبين
واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء أمس تدريباته الاعتيادية في مقر النادي خلال فترة التوقف الدولي لأيام الفيفا والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بغياب اللاعبين الدوليين عن المران الذي ارتكز على الجوانب اللياقية والفنية.
وعمد الجهاز الفني إلى تطبيق عددٍ من التدريبات اللياقية بالكرة، ثم فرض الجهاز الفني مناورة على جزء من مساحة الملعب، قبل أن يختتم اللاعبون مران اليوم بتدريبات فنية.
ويؤدي الفريق مرانًا اعتياديًا عصر اليوم الجمعة استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020 / 2021.
وفي سياق متصل دشن الرئيس التنفيذي للنادي المهندس عبدالله الجربوع"مساء أمس برنامج الملف الطبي الإلكتروني الخاص بلاعبي النادي؛ بعد أن أتمت الإدارة الطبية والأداء الرياضي تنفيذه؛ بهدف رصد وتحليل وتوثيق إصابات اللاعبين وفق أحدث تقنيات إدارة المعلومات الطبية.
، الهلال يواصل الإعداد بتدريبات فنية ولياقية .. والإدارة تدشن الملف الطبي الإلكتروني للاعبين ،
المصدر : الخليج 365
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