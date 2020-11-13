محمد بن مسعود - الدمام - الولايات المتحدة تسجل 143,408 إصابات جديدة و 1,479 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 10,314,254 والوفيات 241,069 شخصًا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 143,408 إصابات مؤكدة و1,479 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 10,314,254 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 241,069 وفاة.فيروس كورونا الجديد أمريكا الولايات المتحدة تسجل 143,408 إصابات جديدة و 1,479 حالة وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-12 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 143,408 إصابات مؤكدة و1,479 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. Advertisements ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 10,314,254 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 241,069 وفاة. 12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 11:32 PM إجمالي الإصابات بلغ 10,314,254 والوفيات 241,069 شخصًا إجمالي الإصابات بلغ 10,314,254 والوفيات 241,069 شخصًا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 143,408 إصابات مؤكدة و1,479 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 10,314,254 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 241,069 وفاة. ، الولايات المتحدة تسجل 143,408 إصابات جديدة و 1,479 حالة وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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