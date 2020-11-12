شكرا لقرائتكم خبر عن مداهمة استراحة لترويج الخمور في حي الراشدية بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

داهمت الفِرق الرقابيّة التابعة لبلدية الشرائع الفرعية وبمشاركة الجهات الأمنية اليوم مصنعاً لترويج الخمور داخل إحدى الاستراحات بمنطقة الراشدية بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية م. محمد بن شجعان العصيمي أنه تم رصد الاستراحة و مُداهمة الموقع فوراً والعثور على كمية كبيرة من الخُمور مخزنة داخل حاويات ذات أحجام كبيرة، وذلك لغرض ترويجها وبيعها على ضعاف النفوس.

وأكَّد المهندس محمد العصيمي ان الجهات الأمنية المشاركة تمكنت من الإطاحة بأحد العمالة المخالفة التي تدير الاستراحة من الجنسية "اليمنية" وجرى اتخاذ اللازم واستكمال الاجراءات النظامية كلاً فيما يخصه، مشيراً إلى قيام الفِرق الرقابيّة التابعة للبلدية بإتلاف٤٣٨٠ لتراً من المُسكِرات، و ٢٠ حاوية سُكَّر، اضافةً إلى مصادرات الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، وتطهير الموقع حسب الإجراءات الصحيِّة المتّبعة.

وأشاد "العصيمي" بتعاون الجهات الأمنية ممثلةً في شرطة العاصمة المقدسة ودورهم في إنجاح الخطة المعدة لمداهمة الموقع وتطبيقهم للأنظمة والعقوبات على الذين يحاولون العبث بهذه البقاع الطاهرة، مؤكداً حرص الجهات الرقابية في البلدية وتصديها لكافة الممارسات السلبية؛ حفاظاً على سلامة المجتمع.