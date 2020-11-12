شكرا لقرائتكم خبر عن صدور الموافقة الكريمة على تسمية أعضاء مجلس أمناء جامعة المؤسس والان نبدء بالتفاصيل

صدرت الموافقة الكريمة على تسمية أعضاء مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز، والبالغ عددهم (11)، من بينهم رئيس للمجلس ونائب للرئيس و(9) أعضاء وضم المجلس: د.عبدالفتاح بن سليمان مشاط رئيساً للمجلس والمهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان نائباً لرئيس المجلس ود.نبيل بن عبدالقادر كوشك عضواً ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز د.عبدالرحمن بن عبيد اليوبي عضواً ود.سلوى بنت عبدالله الهزاع عضواً وأ.نشوى بنت عبدالهادي طاهر عضواً ود.هيفاء بنت رضا جمل الليل عضواً وسعادة د.حمزة بن علي المدني عضواً ود.فاتن بنت محمد سايس عضواً وسعادة د.سوزان بنت محمد القرشي عضواً ود.أسامة بن أحمد أبوالنجا عضواً.

يُشار إلى أن مجالس الأمناء أُقر مؤخراً ضمن نظام الجامعات الجديد بحيث يصبح لكل جامعة مجلس أمناء يتكون من أحد عشر عضواً، أربعة من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة في المجال المالي والاستثماري والنظامي، إضافة إلى رئيس الجامعة وثلاثة أعضاء من هيئة التدريس في الجامعة، منهم رئيس المجلس ونائبه من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي أو من الأعضاء في القطاع الخاص