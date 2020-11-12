شكرا لقرائتكم خبر عن صدور الموافقة الكريمة على تسمية أعضاء مجلس أمناء جامعة المؤسس والان نبدء بالتفاصيل
يُشار إلى أن مجالس الأمناء أُقر مؤخراً ضمن نظام الجامعات الجديد بحيث يصبح لكل جامعة مجلس أمناء يتكون من أحد عشر عضواً، أربعة من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة في المجال المالي والاستثماري والنظامي، إضافة إلى رئيس الجامعة وثلاثة أعضاء من هيئة التدريس في الجامعة، منهم رئيس المجلس ونائبه من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي أو من الأعضاء في القطاع الخاص
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