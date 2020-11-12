شكرا لقرائتكم اعتراض طائرة مفخخة ثالثة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-13 اعتراض طائرة مفخخة ثالثة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” اعتراض وتدمير طائرة ثالثة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة. يذكر أن المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، صرح في وقت سابق، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار (مفخختين) أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتراض طائرة مفخخة ثالثة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.