- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تصفية تنهي مزاد مساهمة المشيحة بالقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تصفية تنهي مزاد مساهمة المشيحة بالقصيم
متابعات الخليج 365 - واس
أنهت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، بيع 90% من أراضي مخطط مساهمة المشيحة في القصيم، بمبلغ قارب الخمسين مليون ريال، وذلك في مزادها العلني الذي أقامته يومي الثلاثاء والأربعاء الماضي في القاعة الكبرى بمحافظة البكيرية.
ويبلغ مجموع المساحات التي طرحت للبيع نحو 302,424.29 مترا مربعا، استعداداً لتصفية المساهمة وتسليم المساهمين فيها حقوقهم بعد الانتهاء من إجراءات الإفراغ.
ويعتبر المخطط من أهم المخططات في المنطقة لقربه من الدوائر الحكومية وأهم الطرق الرئيسة كطريق الملك فهد وطريق القصيم .
كانت هذه تفاصيل خبر تصفية تنهي مزاد مساهمة المشيحة بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.