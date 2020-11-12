الشيخ السليمان يوضح حكم إكراه البنت على زوج لا ترغب فيه

2020-11-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حكم إكراه البنت على زوج لا ترغب فيه.

وقال الشيخ السليمان إنه لا يجوز إكراه البنت من الزواج من شخص لا ترغب فيه، مضيفًا إذا جاء من يخطب الابنة، فعلى ولي الأمر أن يسأل عليه وعلى أمور دينه وصلاته والمحافظة عليه.

وبعد ذلك يقوم بإخبار ابنته بحال هذا الرجل ويستأذنها في ذلك، ولا يجوز له أن يكرهها على الزواج.

