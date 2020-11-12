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2020-11-12 التحالف: اعتراض طائرة مسيرة ثانية مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” اعتراض وتدمير طائرة ثانية بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة. يذكر أن المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، صرح في وقت سابق، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.



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