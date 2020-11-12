شاهد.. شوارع الطراشة بجازان تغرق في الظلام

2020-11-12

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد - جازان

شكا عدد من أهالي قرية الطراشة الواقعة شمال مدينة جازان، من عدم وجود إنارة بشوارع القرية ومخطط القرية الجديد الواقع خلف مستشفى الأمير محمد بن ناصر، رغم تركيب أعمدة الإنارة منذ أشهر عديدة.

ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365”، مساء اليوم الخميس، وجود عدد من شوارع قرية الطراشة ومخطط القرية الجديد بلا إضاءة، رغم وجود أعمدة الإنارة التي تم تركيبها دون مصابيح، حيث تجاهلتها الجهات المعينة، رغم أن تلك الشوارع تقع بالقرب من الطريق الدولي الرابط بين مدينة جازان ومحافظة صبيا؛ ويربط ويخدم عدة جهات حكومية.

ظلام دامس حول المباني الحكومية:

وقال عزيز حكمي ومحمد جبران لـ“متابعات الخليج 365”: إن شوارع مخطط قرية الطراشة يسودها الظلام الدامس وتشكل خطرًا على سالكيها ليلًا، رغم تركيب أعمدة الإنارة دون مصابيح منذ عدة أشهر، ولكن إلى الآن لم يتم تركيب المصابيح وتشغيلها، رغم أن تلك الشوارع تحيط وتخدم عددًا من المستشفيات والمباني التعليمية، إضافة إلى عدد من المراكز التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

مطالب ومناشدة:

وناشد أهالي قرية الطراشة عبر الـ“متابعات الخليج 365” الجهات المعنية وعلى رأسها أمانة منطقة جازان، بالوقوف والنظر إلى حال شوارع القرية غير المنارة، والعمل على سرعة إنارتها بعد تركيب أعمدة الإنارة بدون مصابيح منذ أشهر عديدة، وإنهاء معاناة الأهالي.



