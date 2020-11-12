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تجاوبًا مع “المواطن”.. مياه أحد رفيدة تباشر صيانة مناهيل الصرف بوادي لزمة

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2020-11-12

تجاوبًا مع “متابعات الخليج 365”.. مياه أحد رفيدة تباشر صيانة مناهيل الصرف بوادي لزمة

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

في تجاوب سريع مع ما نشرته “متابعات الخليج 365” بتاريخ 9/ 11/ 2020م تحت عنوان “شكاوي من سوء تنفيذ مشروع الصرف الصحي بأحد رفيدة“، أعلنت إدارة المياه بأحد رفيدة مباشرة صيانة مناهيل الصرف بوادي لزمة.

وشكا عدد من المواطنين والمزارعين بحي لزمة آل الشواط شرق المحافظة والقريبين من وادي لزمة مكان المشروع من مشاكل في البيئة نتيجة خلل في إنشاء المناهيل وغرف التفتيش حيث قامت الإدارة بالعمل على صيانة كاملة للمشروع وإصلاح المناهيل وغرف التفتيش التالفة واستبدالها بأخرى ذات جودة عالية.

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من جهة أخرى قدم المواطنون والمزارعون شكرهم لإدارة فرع المياه بأحد رفيدة على سرعة تلبية مطالبهم في رفع الضرر وإصلاح الخلل.

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