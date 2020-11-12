- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم تجاوبًا مع “المواطن”.. مياه أحد رفيدة تباشر صيانة مناهيل الصرف بوادي لزمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تجاوبًا مع “متابعات الخليج 365”.. مياه أحد رفيدة تباشر صيانة مناهيل الصرف بوادي لزمة
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة
في تجاوب سريع مع ما نشرته “متابعات الخليج 365” بتاريخ 9/ 11/ 2020م تحت عنوان “شكاوي من سوء تنفيذ مشروع الصرف الصحي بأحد رفيدة“، أعلنت إدارة المياه بأحد رفيدة مباشرة صيانة مناهيل الصرف بوادي لزمة.
وشكا عدد من المواطنين والمزارعين بحي لزمة آل الشواط شرق المحافظة والقريبين من وادي لزمة مكان المشروع من مشاكل في البيئة نتيجة خلل في إنشاء المناهيل وغرف التفتيش حيث قامت الإدارة بالعمل على صيانة كاملة للمشروع وإصلاح المناهيل وغرف التفتيش التالفة واستبدالها بأخرى ذات جودة عالية.
من جهة أخرى قدم المواطنون والمزارعون شكرهم لإدارة فرع المياه بأحد رفيدة على سرعة تلبية مطالبهم في رفع الضرر وإصلاح الخلل.
كانت هذه تفاصيل خبر تجاوبًا مع “المواطن”.. مياه أحد رفيدة تباشر صيانة مناهيل الصرف بوادي لزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.