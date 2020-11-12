شكرا لقرائتكم خبر بحث تحقيق مستويات متقدمة في مجال مكافحة الفساد بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أمس ورشة عمل بعنوان (تحديد المخاطر للإجراءات البلدية)، التي تنظمها الأمانة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وأوضح الجبير أن الورشة تهدف للحث على تحقيق مستويات متقدمة في مجال محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة والوصول إلى درجة متقدمة من الوعي في آثار الفساد على المجتمع ودور مكافحة الفساد في تعزيز التنمية المحلية المستدامة وتحقيق التطور انطلاقا من رؤية المملكة 2030، والتعاطي بأكبر قدر من الإيجابية مع جهود الدولة الهادفة إلى الحد من الفساد المالي والإداري ومكافحته.

وأكد على أن مكافحة الفساد لها دور كبير في المحافظة على المقدرات الوطنية والتنمية المستدامة، وجودة الحياة، ولا يمكن أن يكون هناك أي تقدم للمجتمعات بدون وجود منظومة إدارية لمكافحة الفساد، مبينا أن القطاع البلدي يقدم 340 خدمة للمواطن والمقيم تحقق من خلالها مبدأ العدالة والمساواة والنزاهة في الأعمال كافة.

من جانبه أكد مساعد رئيس الهيئة الدكتور ناصر أبا الخيل على أن أعمال الهيئة تعتمد على النزاهة والشفافية، وهي تدعم أعمال الجهات الحكومية من خلال أعمالها، وتعد المسؤول وهي خط الدفاع الأول لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أهمية تعاون الجميع في هذا الجانب ونشر هذه الثقافة. ولفت إلى أن الهيئة وضعت شراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لمكافحة الفساد.

من جهة أخرى نفذت أمانة المنطقة أمس الأول، 970 جولة رقابية، و3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحد من فيروس كورونا.

كما نفذت بلدية محافظة الخفجي، حملات رقابية ميدانية على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة بالمحافظة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والصحية، وحصولها على رخص مهنية للمنشأة وشهادات صحية للعاملين.

وشملت الجولات 42 منشأة صحية، أسفرت عن تحرير 13 إشعار مخالفة، وإغلاق 4 محلات، لمخالفتهم للاشتراطات والتجهيزات الفنية والصحية، ومنع 6 عمالة من العمل لعدم حصولهم على شهادات صحية ومصادرة مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد.