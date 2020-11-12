شكرا لقرائتكم خبر القبض على مقيم امتهن تزوير المستندات والوثائق وبيعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على وافد سوداني الجنسية امتهن تزوير المستندات والوثائق وبيعها، متخذا من مقر إقامته بوحدة سكنية وسط مدينة الرياض معملا لارتكاب جرائمه. وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على مقيم من الجنسية السودانية في العقد السابع من العمر، امتهن تزوير المستندات والوثائق وبيعها، وعثر بحوزته على 6 أختام مزورة، ومجموعة مطبوعات لجهات رسمية، وجهاز حاسب آلي وطابعة و24 وثيقة مزورة، ومبلغ 22.000 ريال. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مقيم امتهن تزوير المستندات والوثائق وبيعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.