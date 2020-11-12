سفارات 5 دول تدين الاعتداء الفاشل بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت سفارات كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، بشدة، الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع أمس الأول في محافظة جدة. وأكدت السفارات في بيانها، أن أي هجوم يستهدف الأبرياء يعد هجوما مخزيا وليس له أي مبرر، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. كما أعربت سفارات تلك الدول عن دعمها للجهات الأمنية في المملكة في تحقيقاتها بهذا الهجوم وملاحقة مرتكبيه ومحاكمتهم.

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