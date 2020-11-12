شكرا لقرائتكم خبر 7 أسباب وراء خطورة وخبث جماعة الإخوان المسلمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أصدرت هيئة كبار العلماء بيانا صنفت فيه جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية لا تمثل نهج الإسلام، وتتبع أهدافها الحزبية التي تخالف نهج الدين الحنيف، حدد عضو سابق بمجلس الشورى 7 أسباب لخطورة وخبث جماعة الإخوان المسلمين.

وقال عضو مجلس الشورى سابقا اللواء الركن علي التميمي لـ»مكة» إن المنظمات التي تعتمد فكر جماعة الإخوان المسلمين ترتكز على فكر المؤسسين لها والذي يشرع العنف والعمل الإرهابي والاعتداء على الأبرياء وقتلهم والتنكيل بهم في حال خالفوا أفكارهم ورفضوها ولو كانوا مسلمين. وذلك في سبيل تحقيق غايات الحزب ونشر أفكاره وبسط نفوذه وزيادة القاعدة المؤمنة بأفكاره الضالة على أنها أساس الدين. الإسلامي، وهو الأمر الذي رفضته أغلب المؤسسات الإسلامية المعتدلة وصنفتها ومعها كثير من حكومات الدول الإسلامية على أنها جماعات إرهابية متطرفة وحذرت من الانخداع بشعاراتها الزائفة.

وأضاف بأن هذه الجماعات وجدت من يمولها ويدعمها من قبل دول وجهات تستفيد من استخدامها كأدوات لنشر الفوضى والقلاقل في الدول التي يناصبونها العداء، بل حتى إنهم لم يتورعوا عن التعاون مع الحكومة الإيرانية المختلفة معهم في المذهب للحصول على دعمها وهم حاليا يحرضون الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ضد الدول العربية.

أسباب خطورة جماعة الإخوان المسلمين بحسب التميمي

01 يغلفون الباطل بالحق فيشرعون العنف والقتل تحت عباءة الإسلام والدين

02 يهدفون للتغلغل والاستيلاء على السلطة لنشر فكرهم المتطرف

03 يكفرون من يخالفهم ولو كان مسلما موحدا

04 يوالون ويتحالفون مع من يخالفهم في الدين والمذهب إن كان فيه مصلحة لهم

05 يهدفون لزعزعة استقرار الدول

06 تفتيت النسيج الاجتماعي وتأليب فئات المجتمع بعضها ضد بعض

07 يدعون شعارات زائفة كالعدالة وحقوق الإنسان لتضليل العامة وإخفاء أهدافهم الحقيقي

جماعات وتنظيمات خرجت من عباءة الإخوان المسلمين