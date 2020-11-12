شكرا لقرائتكم خبر حملات رقابية للحفاظ على الصحة العامة بمشاركة أمن تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت أمانة منطقة تبوك استمرار أعمالها الرقابية وجولاتها التفتيشية المكثفة، للحفاظ على الصحة العامة بمدن ومحافظات المنطقة، إلى جانب أعمال الرش والتعقيم والنظافة للأماكن العامة.

وأشارت الأمانة خلال حملة مشتركة نفذتها أمس الأول مع الجهات الأمنية في مواقع تجارية لمتابعة مدى التزام المنشآت التجارية وروادها بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بـ(كوفيد 19) إلى أنها تعمل على مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للسيطرة على الفيروس في المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، مؤكدة أن الفرق الميدانية تواصل حاليا أعمال مكافحة آفات الصحة العامة، وخاصة الآفات الناقلة للأمراض، ورش المدن بالمبيدات، وغسل وتعقيم المتنزهات والساحات العامة. وشددت على أن الإجراءات الاستباقية المعنية بالتصدي لكورونا، تشمل الجولات الرقابية المكثفة، للتأكد من التزام المحلات التجارية والغذائية والعاملين فيها، بتطبيق الاشتراطات الصحية الصادرة وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، وتوفير مواد التعقيم في هذه المرافق، إضافة إلى مراقبة أسواق الخضار والفواكه المركزية، وأسواق اللحوم والأسماك، والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية البلدية من نظافة وتطهير، وذلك لضمان سلامة وصحة الجميع.

ولفتت الأمانة إلى أن هناك حملات توعية مشتركة تستهدف المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة والعاملين فيها ومرتاديها، وتشمل التوعوية والتعريف بطرق الوقاية، مع تقديم النصائح في حال ظهور أعراض الإصابة بالفيروس، للتوجه إلى المرافق الصحية.

إلى ذلك قدم مركز (تأكد) في تبوك خدماته لـ 30269 مستفيدا، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى أمس.