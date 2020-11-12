20 مهندسا سعوديا يشغلون سلالم المسجد الحرام يوم الجمعة

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وتتوزع السلالم على التوسعة، والمسعى، ودورات مياه السوق الصغير، ومداخل الحرم من نفق السوق الصغير، إضافة إلى مصعدين داخل المآذن، ومصعدي خدمة، فضلا عن ثمانية سلالم داخلية.وأضيفت أخيرا 8 وحدات من السلالم الثابتة في التوسعة لخدمة حركة المصلين والمعتمرين، علاوة على 7سلالم تم إنشاؤها في وقت سابق، ليصبح العدد 15 وحدة درج ثابتة.
وفي ذات السياق رفعت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية استعداداتها ليوم الجمعة، حيث يتم تكثيف الجولات الميدانية لمنسوبي الإدارة من مهندسين وفنيين؛ لرصد الملاحظات وسرعة معالجتها، ومتابعة الحالة التشغيلية.
وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن السلمي أن إدارته حريصة على متابعة الخدمات؛ وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بالأعمال المقدمة للمسجد الحرام وساحاته وتطويرها وتحديثها.
وقال إنهم يحرصون بشكل مستمر على مواكبة أحدث الطرق في صيانة وتشغيل معدات الأنظمة الالكتروميكانية، والعمل على أفضل برامج التشغيل والصيانة العالمية، التي تعنى بالمحافظة على المعدات والتجهيزات.
وأشار إلى اهتمام الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بتطوير الكوادر الشابة للوصول إلى أرقى وأفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام.
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