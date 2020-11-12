شكرا لقرائتكم خبر 311 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 412 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 412 حالة ووفاة 15 حالة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 352,160 حالة، من بينها 7441 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 798 حالة حرجة.

وأوضحت الصحة أن من الحالات المسجلة 40% إناث، و60% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 84%، وكبار السن 4%، مشيرة إلى إجراء 50,851 فحصا مخبريا جديدا. ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

إجمالي الحالات 352,160

المتعافون 339,114

النشطة 7441

الوفيات 5605

وجددت «الصحة» التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.