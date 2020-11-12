تدريب منته بالتوظيف في تقنية بنات جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة مشروع «حاضن»، المختص بالتدريب والتأهيل المنتهي بالتوظيف، وذلك خلال الملتقى الأول لمديري الموارد البشرية الذي عقد أمس افتراضيا، بحضور مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسة، ومشاركة 250 مختصا في قطاع التدريب والتوظيف.

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