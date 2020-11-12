دبلومات مهنية بجامعة الملك عبدالعزيز

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وشملت الدبلومات المهنية المسؤولية الاجتماعية، والإرشاد النفسي، وإدارة الأزمات، ومفاهيم إدارة الجودة، وأساسيات التصنيع الصيدلاني، وأنظمة الميكاترونكس والأتمتة، والأمن الصناعي والحراسات، وهندسة التصنيع، وصناعة المحتوى الإعلامي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر دبلومات مهنية ملائمة لسوق العمل خلال العام الدراسي الحالي، بهدف الارتقاء بالمجتمع تثقيفا وتعليما وتدريبا من خلال برامج متميزة تواكب تطلعاتهم وإمكاناتهم إضافة للدورات المتقدمة المتخصصة في إطار تفعيل الشراكة الحقيقية مع المجتمع لتلمس احتياجاته والاستجابة لمطالبه.وشملت الدبلومات المهنية المسؤولية الاجتماعية، والإرشاد النفسي، وإدارة الأزمات، ومفاهيم إدارة الجودة، وأساسيات التصنيع الصيدلاني، وأنظمة الميكاترونكس والأتمتة، والأمن الصناعي والحراسات، وهندسة التصنيع، وصناعة المحتوى الإعلامي.

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