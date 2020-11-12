وفاة والدة الزميل الكاتب عبدالله المزهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجر أمس والدة الزميل الكاتب عبدالله المزهر.. «مكة» تتقدم بأحر التعازي والمواساة للزميل، داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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