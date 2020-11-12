، البرنامج السعودي ينفذ عددًا من المشروعات لتنمية وإعمار ما خلفه الحوثي من دمار باليمن ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
يبذل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن باستمرار جهوده لتنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية في اليمن الشقيق، على مختلف الأصعدة لإعمار ما خلفته الميليشيات الحوثية من دمار.
وتفصيلاً، يقوم البرنامج حاليًا بتنفيذ أعمال نجارة وحدادة الدور الأرضي للمبنى التعليمي في جامعة سبأ ضمن مشروع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لبناء قاعات إضافية للجامعة بمحافظة مأرب وقد وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 20%.
ويعمل البرنامج أيضًا على سفلتة طريق كالتكس - الحسوة وطريق شاهيناز في عدن لإعادة تأهيل طرق المحافظة، دعمًا للحركة الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية في الطرق الحيوية في اليمن، ويعمل على تمكين المزارعين عبر تبادل الخبرات ورعاية الجمعيات الزراعية المحلية لتفعيل دورها في تقديم الخدمات التي يحتاج إليها المزارع بهدف تحسين مستويات الإنتاج المحلي ورفع مستوى المعيشة والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.
كما يعمل أيضًا على توفير المعدات الزراعية الضرورية للمزارعين في اليمن التي تتيح فرص استصلاح أراضيهم وإعادة زراعتها وتدريب المزارعين على الممارسات والأساليب الزراعية الحديثة في البيوت المحمية المزودة بالتربة العضوية وشبكات الري.
وفي سياق متصل، التقى محافظ محافظة عدن أحمد لملس مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المحافظة المهندس أحمد مدخلي للاطلاع على مشروعات البرنامج القائمة حاليًا في عدن قبل إطلاقها ومناقشة الاحتياجات والمعوقات والحلول الممكنة.
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 11:44 PM
يعمل على إعادة تأهيل طرق المحافظة وتمكين المزارعين دعمًا للحركة الاقتصادية والإنسانيةالبرنامج السعودي ينفذ عددًا من المشروعات لتنمية وإعمار ما خلفه الحوثي من دمار باليمن
يبذل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن باستمرار جهوده لتنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية في اليمن الشقيق، على مختلف الأصعدة لإعمار ما خلفته الميليشيات الحوثية من دمار.
وتفصيلاً، يقوم البرنامج حاليًا بتنفيذ أعمال نجارة وحدادة الدور الأرضي للمبنى التعليمي في جامعة سبأ ضمن مشروع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لبناء قاعات إضافية للجامعة بمحافظة مأرب وقد وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 20%.
ويعمل البرنامج أيضًا على سفلتة طريق كالتكس - الحسوة وطريق شاهيناز في عدن لإعادة تأهيل طرق المحافظة، دعمًا للحركة الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية في الطرق الحيوية في اليمن، ويعمل على تمكين المزارعين عبر تبادل الخبرات ورعاية الجمعيات الزراعية المحلية لتفعيل دورها في تقديم الخدمات التي يحتاج إليها المزارع بهدف تحسين مستويات الإنتاج المحلي ورفع مستوى المعيشة والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.
كما يعمل أيضًا على توفير المعدات الزراعية الضرورية للمزارعين في اليمن التي تتيح فرص استصلاح أراضيهم وإعادة زراعتها وتدريب المزارعين على الممارسات والأساليب الزراعية الحديثة في البيوت المحمية المزودة بالتربة العضوية وشبكات الري.
وفي سياق متصل، التقى محافظ محافظة عدن أحمد لملس مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المحافظة المهندس أحمد مدخلي للاطلاع على مشروعات البرنامج القائمة حاليًا في عدن قبل إطلاقها ومناقشة الاحتياجات والمعوقات والحلول الممكنة.
، البرنامج السعودي ينفذ عددًا من المشروعات لتنمية وإعمار ما خلفه الحوثي من دمار باليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر البرنامج السعودي ينفذ عددًا من المشروعات لتنمية وإعمار ما خلفه الحوثي من دمار باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.