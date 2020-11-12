محمد بن مسعود - الدمام - مؤكداً وقوفها وتضامنها مع المملكة ملكاً وحكومة وشعباً أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الاعتداء الجبان الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية بمدينة لاهاي في هولندا. وأعرب أبو ردينة أن الرئاسة الفلسطينية ترفض هذا العمل الإجرامي والإرهابي، مؤكداً وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية، ملكاً وحكومة وشعباً.فلسطين 12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 11:31 PM مؤكداً وقوفها وتضامنها مع المملكة ملكاً وحكومة وشعباً الرئاسة الفلسطينية تدين العمل الجبان ضد سفارة السعودية في هولندا الرئاسة الفلسطينية تدين العمل الجبان ضد سفارة السعودية في هولندا أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الاعتداء الجبان الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية بمدينة لاهاي في هولندا. وأعرب أبو ردينة أن الرئاسة الفلسطينية ترفض هذا العمل الإجرامي والإرهابي، مؤكداً وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية، ملكاً وحكومة وشعباً. الكلمات المفتاحية ، الرئاسة الفلسطينية تدين العمل الجبان ضد سفارة السعودية في هولندا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الفلسطينية تدين العمل الجبان ضد سفارة السعودية في هولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.