، تقع داخل النطاق العمراني.. البلدية تغلق عددًا من مصانع البلك والخرسانة بـ"محايل عسير" ،

محمد بن مسعود - الدمام - حافظ لـ"الخليج 365": القرار سبقه عدة إشعارات لأصحابها والموقع موافق عليه ومُعتمد

أغلقت بلدية محايل عددًا من مصانع الخرسانة والبلك الواقعة داخل النطاق العمراني بالمحافظة. وقال رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ لـ"الخليج 365"، إن إغلاق تلك المصانع جاء بناء على توجيه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير المبني على خطاب وزير الداخلية نظرًا لما تشكله من إزعاج وخطر صحي على السكان.

وأشار "حافظ" إلى أنه الخليج 365 الإغلاق إشعارات لأصحاب تلك المصانع وضبطهم بالإقرارات اللازمة التي تدعوهم بالنقل في حالة توفر موقع مخصص لمثل هذه الاستعمالات وقد تمت الموافقة على اعتماد مخطط الصناعات المتوسطة من قِبل أمين منطقة عسير في شهر رمضان المبارك لعام 1441 وتم طرح المخطط في منصة بلدي مرتين الأولى كانت في الشهر العاشر من العام نفسه والثانية في نهاية شهر صفر من العام الجاري إلا أن أصحاب المصانع المعنية لم يتقدموا بشراء الكراسات مع العلم بأنه تم إشعارهم بأهمية شرائها وجرى الاتصال عليهم من قِبل المختصين إلا أن بعضهم امتنع عن النقل في الوقت الذي تم فيه شراء كراسات من قِبل عدة شركات من داخل وخارج المنطقة ترغب في الانتقال للموقع الجديد.

وقال عددٌ من أصحاب المصانع إن البلدية طلبت منهم الانتقال إلى مخطط تم استحداثه بجوار مرمى النفايات وبحيرة الصرف الصحي فضلاً عن بعده عن مواقع الصب بعشرات الكيلومترات ما يؤدي إلى عدم صلاحية الخرسانة حيث إنه لها عمر زمني.

وأكدوا تقدمهم بشكوى لإمارة عسير أشاروا فيه إلى التضرر من الموقع الجديد للأسباب السابق ذكرها.

ودعوا البلدية إلى إعادة النظر في مطالبهم بما يخدم الصالح العام وفق قولهم وتغيير الموقع أو منحهم فرصة للبحث عن مواقع خارج النطاق العمراني واستئجارها من أصحابها وعدم معارضتهم في ذلك.

بلدية محايل عسير