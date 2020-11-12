، وزير الرياضة: ما يحدث للرياضة السعودية لم يكن ليتحقق إلا بدعم كامل وغير محدود من ولي العهد ،

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أبدى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، سعادته وفخره الكبير بحديث ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، عن القطاع الرياضي، مؤكدًا أن ما يحدث للرياضة السعودية لم يكن ليتحقق إلا بدعم كامل وغير محدود منه.
وكان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أشاد خلال كلمته التي رفع فيها شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لما تضمنه خطابه الضافي -حفظه الله- في مجلس الشورى، بالدوري السعودي للمحترفين، وكون قيمته السوقية ارتفعت ليصبح الأعلى بين الدوريات العربية، ومن أعلى 20 دوريًا على مستوى العالم، وكونه يعمل كذلك بالزخم نفسه على بقية الاتحادات.
وكتب "الفيصل" عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "نفخر بحديث سمو سيدي ولي العهد والقفزات التي يعيشها وطننا الغالي والمكتسبات الكبرى التي تتحقق على كل الأصعدة والمستويات وبشكل سريع وملموس ولله الحمد، رؤية سموه الطموحة أصبحت واقعًا ونجحت بحمد الله في تحقيق كل هذا النمو لوطننا".
وأضاف: "التطور الكبير في رياضتنا والنجاح المتواصل في استضافة أكبر الفعاليات والأحداث الرياضية لم يكن ليتحقق إلا بدعم كامل وغير محدود من سمو سيدي ولي العهد.. دعم تحققت به مستهدفات وطموحات غير مسبوقة للرياضة السعودية".ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 11:31 PM
أكد أنه دعم تحققت به مستهدفات وطموحات غير مسبوقةوزير الرياضة: ما يحدث للرياضة السعودية لم يكن ليتحقق إلا بدعم كامل وغير محدود من ولي العهد
أبدى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، سعادته وفخره الكبير بحديث ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، عن القطاع الرياضي، مؤكدًا أن ما يحدث للرياضة السعودية لم يكن ليتحقق إلا بدعم كامل وغير محدود منه.
وكان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أشاد خلال كلمته التي رفع فيها شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لما تضمنه خطابه الضافي -حفظه الله- في مجلس الشورى، بالدوري السعودي للمحترفين، وكون قيمته السوقية ارتفعت ليصبح الأعلى بين الدوريات العربية، ومن أعلى 20 دوريًا على مستوى العالم، وكونه يعمل كذلك بالزخم نفسه على بقية الاتحادات.
وكتب "الفيصل" عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "نفخر بحديث سمو سيدي ولي العهد والقفزات التي يعيشها وطننا الغالي والمكتسبات الكبرى التي تتحقق على كل الأصعدة والمستويات وبشكل سريع وملموس ولله الحمد، رؤية سموه الطموحة أصبحت واقعًا ونجحت بحمد الله في تحقيق كل هذا النمو لوطننا".
وأضاف: "التطور الكبير في رياضتنا والنجاح المتواصل في استضافة أكبر الفعاليات والأحداث الرياضية لم يكن ليتحقق إلا بدعم كامل وغير محدود من سمو سيدي ولي العهد.. دعم تحققت به مستهدفات وطموحات غير مسبوقة للرياضة السعودية".
، وزير الرياضة: ما يحدث للرياضة السعودية لم يكن ليتحقق إلا بدعم كامل وغير محدود من ولي العهد ،
المصدر : الخليج 365
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