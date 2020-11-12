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لم يترك فيروس أي مجال إلا وأصابه، ونرى وجوهاً معروفة ومشهورة بمختلف المجالات أصابها الفيروس على الرغم من الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها الدول للحد منه ومكافحته.
وأعلن وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز إصابته بفيروس "كورونا"، وذلك بعد أن جاءت نتيجة الفحص، الذي أجراه أمس، إيجابية ليصبح الوزير الثالث بعد تونس والعراق.
وقال "الفايز" لوكالة بترا إن حالته الصحية مستقرة، وهو الآن يخضع للعزل المنزلي.
وسجلت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الخميس 12 نوفمبر ما يزيد عن 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وهي تعد ثاني أعلى إصابة تسجلها البلاد منذ يوم 10 نوفمبر الجاري، بـ5.996 إصابة جديدة وارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 132 ألف إصابة.فيروس كورونا الجديد الأردن
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 11:12 PM
سجلت الأردن 5 آلاف إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 132 ألف حالةالثالث عربياً.. كورونا يصيب وزير السياحة الأردني وأعداد المصابين تتزايد
لم يترك فيروس أي مجال إلا وأصابه، ونرى وجوهاً معروفة ومشهورة بمختلف المجالات أصابها الفيروس على الرغم من الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها الدول للحد منه ومكافحته.
وأعلن وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز إصابته بفيروس "كورونا"، وذلك بعد أن جاءت نتيجة الفحص، الذي أجراه أمس، إيجابية ليصبح الوزير الثالث بعد تونس والعراق.
وقال "الفايز" لوكالة بترا إن حالته الصحية مستقرة، وهو الآن يخضع للعزل المنزلي.
وسجلت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الخميس 12 نوفمبر ما يزيد عن 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وهي تعد ثاني أعلى إصابة تسجلها البلاد منذ يوم 10 نوفمبر الجاري، بـ5.996 إصابة جديدة وارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 132 ألف إصابة.
، الثالث عربياً.. كورونا يصيب وزير السياحة الأردني وأعداد المصابين تتزايد ،
المصدر : الخليج 365
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