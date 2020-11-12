بالفيديو..حكم استعمال الذهب في تركيب الأسنان للنساء

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح الشيخ " عبد المحسن الزامل "، حكم استعمال الذهب في تركيب الأسنان للنساء.
وقال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " إن الأصل في هذا الباب أنه لايجوز استعمال الذهب للرجال ولكن جاء استثناء موضع الحاجة مثل التداوي، أو العلاج فمن يعالج نفسه بتركيب الذهب في أسنانه فلا بأس.
وأضاف : وإذا كانت تستخدمه المرأة للزينة في أسنانها فلا بأس، طالما ستبقى الأسنان كما هي، فالذهب حلال للنساء بكل استعملاته.
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