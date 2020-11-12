شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..حكم استعمال الذهب في تركيب الأسنان للنساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ " عبد المحسن الزامل "، حكم استعمال الذهب في تركيب الأسنان للنساء.

وقال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " إن الأصل في هذا الباب أنه لايجوز استعمال الذهب للرجال ولكن جاء استثناء موضع الحاجة مثل التداوي، أو العلاج فمن يعالج نفسه بتركيب الذهب في أسنانه فلا بأس.

وأضاف : وإذا كانت تستخدمه المرأة للزينة في أسنانها فلا بأس، طالما ستبقى الأسنان كما هي، فالذهب حلال للنساء بكل استعملاته.