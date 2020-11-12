اعتراض وتدمير مُسيّرة حوثية أُخرى أُطلقت باتجاه المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أخرى أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة. تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أخرى أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة. وكان المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، قد صرّح مساء اليوم الخميس، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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