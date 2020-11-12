شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد: المرأة السعودية عانت لعشرات السنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، أن المرأة ، تعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة.
وقال ولي العهد : في السابق كانت المرأة لا تستطيع السفر بدون تصريح، ولا تستطيع حضور المناسبات الرياضية والثقافية، ولا تستطيع قيادة السيارة، ولا تستطيع ممارسة الكثير من الأعمال، ولا تستطيع إنهاء قضاياها دون محرم، وقد عانت من ذلك لعشرات السنين.
وأضاف سموه : "اليوم تعيش المرأة السعودية مرحلة تمكين غير مسبوقة، وقد عملنا على تمكين المرأة السعودية في مجال العمل والأحوال الشخصية، وباتت اليوم فعليا شريكا للرجل السعودي في تنمية وطننا جميعاً دون تفرقة".
وتابع: "أنا لا أتطرق إلى قيادة المرأة للسيارة فقط، أنا أتحدث عن تقديم الفرصة لها لتقود التنمية في وطنها بالمعنى الأشمل، فعلى سبيل المثال، تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 31%.
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