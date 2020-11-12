شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" يضبط 3069 مركبة مخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

ضبطت الإدارة العامة للمرور 3069 مركبة مخالفة في جميع أنحاء المملكة لوقوف أصحابها بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور، ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.