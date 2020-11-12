شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد: نهدف أن تتجاوز أصول صندوق الاستثمارات العامة الـ7 تريليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، وتم مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 ترليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 ترليون ريال.

وأضاف ولي العهد أنه منذ تأسيس الصندوق كان معدل العائد على الاستثمار لا يتجاوز 2% في أفضل الحالات، مبينا أن اليوم في صندوق الاستثمارات العامة لا يتم تحقيق أقل من 7%.، كما يوجد استثمارات تجاوزت عوائدها 70%، وأخرى تجاوزت 140%، وهذا تغيير استثنائي يوفر للدولة مداخيل مستدامة لم تكن موجودة في السابق.

وأضاف أنه "لولا عملية إصلاح صندوق الاستثمارات العامة التي تمت بتوجيه من مولاي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بإعادة تشكيل مجلس إدارته وتكليفي برئاسته لأهميته البالغة في حاضر اقتصاد المملكة ومستقبلها، ووضع سياسات لضخ استثمارات ضخمة داخل المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية، لفقدنا أكثر من نصف النمو غير النفطي وغياب عدد كبير من الوظائف التي أوجدت، ولحدث انهيار في الطلب على عدد من الخدمات والمنتجات والمواد، ولأفلس عدد كبير من الشركات، خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط."

وأضاف أن استثمارات الصندوق المحلية بلغت 78 مليار ريال في 2017، و79 مليار ريال في 2018م، و58 مليار ريال في 2019م، ونستهدف 96 مليار ريال في عام 2020م بمجموع 311 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية، ما أسهم في خلق أكثر من 190 ألف وظيفة.

وأشار إلى أن الاستثمار المحلي للصندوق في تنمية وتطوير القطاعات لم يتجاوز 3 مليارات ريال سنوياً قبل 2017م، وفي عامي 2021م و2022م سيضخ الصندوق ما يقارب من 150 مليار سنوياً في الاقتصاد السعودي، وبازدياد سنوي حتى عام 2030م.