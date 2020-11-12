شكرا لمتابعة خبر عن داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم مقبرة جدة الجبان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، عن مسئوليته عن الاعتداء الإرهابي على مقبرة لغير المسلمين في جدة.

ومن جهتها، أشارت إمارة منطقة مكة المكرمة إلى أن الجهات الأمنية باشرت أمس حادثة " اعتداء جبان " أثناء حضور القنصل الفرنسى لمناسبة في محافظة جدة.

ولفتت الإمارة في بيان لها، إلى أن الحادث " نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين ".

وباشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية، فيما فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا متكاملا حول مقبرة لغير المسلمين في جدة.