شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يوضح مصير متحصلات تسويات "مكافحة الفساد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وصف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، حفظه الله، انتشار الفساد في المملكة خلال العقود الماضية بالسرطان، مشيرًا إلى أنه أصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة

وقال ولي العهد، حفظه الله، أن هذا يعني أداء 5% إلى 15% أسوا على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك. ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكمياً على مدى ثلاثين سنة.

وأضاف سموه " إنني بصدق أعتبر هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة ".

وتابع : " هذا الشيء أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسول له نفسه، كبيراً أو صغيراً.

وأشار إلى أن نتائج حملة مكافحة الفساد كانت واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث سنوات الماضية تمثل 20% من اجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما يتم تسييلها بما فيها من عقارات وأسهم."