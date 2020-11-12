شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل حادثة إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف القائم بأعمال سفارة ‎المملكة بالإنابة في ‎لاهاي ناصر آل غنوم، تفاصيل حادثة إطلاق النار على السفارة.

وقال " آل غنوم " خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية:" تعرض مقر السفارة لإطلاق نار فجر اليوم، ولم يكن يتواجد في المبني إلا رجال الأمن "، لافتا:" تم التواصل مع الجهات المختصة والأمنية في هولندا ".

وأوضح " آل غنوم ":" باشرت الجهات الأمنية الموقع خلال وقت وجيز وبدأوا في أخذ الأدلة الجنائية "، مؤكدا:" لم يتعرض أي منسوبي للبعثة لأي إصابة أو أذي ".

وتابع:" رجل ترجل من سيارته في الطريق العام ومن ثم باشر بإطلاق النار على واجهة المبني الرئيسية "، مبينا:" السلطات الهولندية فرضت طوقا أمنيا على مبني السفارة وقامت ببعض الإجراءات الأمنية الفنية من خلال وضع كاميرات مراقبة على الطرق القريبة من السفارة ".

وكانت سفارة المملكة في لاهاي تعرضت لحادث إطلاق نار " جبان "، لم يسفر عنه أي إصابة لمنسوبي البعثة.