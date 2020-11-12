ولي العهد: نعمل لتنمية قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه.. ورؤيتنا واعدة جدًا

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن المملكة العربية السعودية تشهد نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة نظراً لما تمتلكه المملكة من إرث ثقافي وتنوع جيوغرافي وديموغرافية فريدة من نوعها تتيح للمملكة أن تكون في مصاف أكبر الدول في قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه وغيرها.

وأوضح سموه: نعمل وفق رؤية 2030 لتنمية هذه القطاعات، وإن رؤيتنا لهذه القطاعات واعدة جداً، وأود أن استشهد بعدد من المنجزات والأرقام التي تحققت في مدة وجيزة جداً. لقد أعيدت هيكلة قطاع السياحة في الفترة الماضية ورفعنا نسبة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 3.6% في 2018م. هذا النمو فتح قطاعات عمل جديدة وأسهم في توظيف مئات لآلاف من السعوديين والسعوديات وما زلنا في البداية.

وأضاف سمو ولي العهد: لقد عانينا في المملكة العربية السعودية من التصحُّر وشحّ الأمطار وموجات الغبار المتكررة. ومنذ عام 2016م، عملنا على رفع نسبة المحميات الطبيعية من 4% إلى ما يزيد على 14% من إجمالي أراضي المملكة العربية السعودية، وأنشأنا قوة خاصة للأمن البيئي بلغ عدد منسوبيها 1100 فرد، ونستهدف رفع العدد إلى 10,000 فرد، خلال الأربع السنوات المقبلة، وتبنينا العديد من المبادرات لرفع نسبة الغطاء النباتي خلال السنوات الماضية، وغيرها من المبادرات. كما سنقدم مبادرات ضخمة لحماية البيئة في العالم في إطار رئاستنا لمجموعة العشرين.

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