ولي العهد: سنقدم مبادرات ضخمة لحماية البيئة ضمن رئاستنا لمجموعة العشرين

تم رفع نسبة المحميات الطبيعية من 4% إلى 14% من أراضي المملكة
أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الخميس، أن المملكة عانت من التصحر وشح الأمطار، ولذا فقد عملت على مواجهة مثل هذه الظواهر منذ عام 2016.
وقال ولي العهد: لقد عانينا في المملكة العربية السعودية من التصحر وشح الأمطار وموجات الغبار المتكررة، ومنذ عام 2016، عملنا على رفع نسبة المحميات الطبيعية من 4% إلى ما يزيد على 14% من إجمالي أراضي المملكة.
ولذات الغرض أضاف: تم إنشاء قوة خاصة للأمن البيئي بلغ عدد منسوبيها 1100، ونستهدف رفع العدد إلى 10,000 خلال الأربع سنوات المقبلة، وتبنينا العديد من المبادرات لرفع نسبة الغطاء النباتي خلال السنوات الماضية، وغيرها من المبادرات.
وتابع: كما سنقدم مبادرات ضخمة لحماية البيئة في العالم في إطار رئاستنا لمجموعة العشرين.
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