3 برامج تثقيفية في دور ومراكز الموارد البشرية بالرياض

نفذت دار الضيافة الاجتماعية للفتيات بالرياض ومركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية ومركز التنمية الاجتماعية بالرياض خلال الأسبوع الحالي ثلاثة برامج تثقيفية بالتعاون مع مجموعة من الجهات الخارجية وبحضور 150 مستفيدًا ومستفيدة.

أول هذه البرامج محاضرة نظمتها دار الضيافة بعنوان "دور الإخصائي الاجتماعي في التعامل مع الحالات" واشتملت محاورها على شرح وافٍ لطبيعة عمل الإخصائي الاجتماعي في مجال الرعاية والمجال الطبي والمدرسي، فيما نظم تأهيل الإناث بالدرعية بالتعاون مع المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية دورة "أساسيات المسؤولية الاجتماعية" وتعرف خلالها المتدربون على مفهوم المسؤولية الاجتماعية وأهميتها في مراكز التأهيل وآلية تنفيذها وقياس مخرجاتها كما نظم مركز التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية لقاءً توعوياً عن مكافحة العدوى وبرامجها في المستشفيات والحماية من الأمراض المزمنة.

وتعد هذه الدورات واللقاءات التوعوية من أهم أعمال فرق البرامج والأنشطة في الدور والمراكز التابعة لفرع ورارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض والتي تهدف من خلالها إلى تطوير قدرات ومهارات منسوبيها ومستفيديها من الجنسين وإكسابهم الخبرات المتنوعة في شتى المجالات.