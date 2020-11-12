ولي العهد: المرأة عانت لعشرات السنين.. واليوم تقود التنمية في وطنها

ضاعفت نسبة مشاركتها في سوق العمل إلى 31%..
تطرق ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع إلى جهود المملكة في ملف الحقوق بشكل عام، والمرأة على وجه الخصوص
وفي خطابه إلى الأمة اليوم، قال: في السابق كانت لا تستطيع السفر بدون تصريح، ولا تستطيع حضور المناسبات الرياضية والثقافية، ولا تستطيع قيادة السيارة، ولا تستطيع ممارسة الكثير من الأعمال، ولا تستطيع إنهاء قضاياها دون محرم.
وأضاف: لقد عانت من ذلك لعشرات السنين، أما اليوم فتعيش المرأة السعودية مرحلة تمكين غير مسبوقة.. عملنا على تمكين المرأة السعودية في مجال العمل والأحوال الشخصية، وباتت اليوم فعليًّا شريكًا للرجل السعودي في تنمية وطننا جميعاً دون تفرقة.
وتابع: أنا لا أتطرق إلى قيادة المرأة للسيارة فقط، أنا أتحدث عن تقديم الفرصة لها لتقود التنمية في وطنها بالمعنى الأشمل، فعلى سبيل المثال، تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 31%.
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