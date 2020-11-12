ولي العهد: سيتم إعلان تفاصيل استراتيجية المملكة للفضاء في فترة لاحقة

أكد أن هذا القطاع سيكون ممكنًا أساسيًا لقطاعات أخرى في المستقبل..
أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع أن لقطاع الفضاء أثرًا مباشرًا على الاتصالات والتقنية.
وأضاف صاحب السمو الملكى أن لهذا القطاع، ارتباط بالكثير من القطاعات مثل البيئة والنقل وغيرها، وسيكون ممكنًا أساسيا للعديد من القطاعات في المستقبل القريب.
وتابع: لذلك حرصت أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، في عام 2018 بتأسيس هيئة للفضاء، واقتراح مجلس إدارة لها. والآن نعمل من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والجهات المختصة على اعتماد استراتيجية المملكة للفضاء للعشر سنوات المقبلة، وتكليف هيئة الفضاء بتنفيذها، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في فترة لاحقة.
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