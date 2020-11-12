ولي العهد: سيتم إعلان تفاصيل استراتيجية المملكة للفضاء في فترة لاحقة

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع أن لقطاع الفضاء أثرًا مباشرًا على الاتصالات والتقنية.

وأضاف صاحب السمو الملكى أن لهذا القطاع، ارتباط بالكثير من القطاعات مثل البيئة والنقل وغيرها، وسيكون ممكنًا أساسيا للعديد من القطاعات في المستقبل القريب.

وتابع: لذلك حرصت أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، في عام 2018 بتأسيس هيئة للفضاء، واقتراح مجلس إدارة لها. والآن نعمل من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والجهات المختصة على اعتماد استراتيجية المملكة للفضاء للعشر سنوات المقبلة، وتكليف هيئة الفضاء بتنفيذها، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في فترة لاحقة.

اقرأ أيضًا:

ولي العهد يرفع شكره لخادم الحرمين لما تضمنته كلمته الضافية في مجلس الشورى

Advertisements

مؤكدًا تحسين دخل المواطن.. ولي العهد: إنجازات غير مسبوقة بتاريخ المملكة المعاصر

ولي العهد: المملكة ستكون من أقل الدول المتأثرة بكورونا في نهاية 2020

ولي العهد: ملتزمون بالإعانات ودعم التمويل ونجحنا في الحفاظ على رواتب الموظفين

ولي العهد: الفساد أصبح من الماضي و247 مليار ريال متحصلات من مكافحته

ولي العهد يكشف أهمية تنويع الإيرادات في الحفاظ على الوظائف ورواتب العاملين