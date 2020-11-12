بالفيديو.. تفاصيل إطلاق النار على السفارة السعودية في مدينة لاهاي

أوضح ناصر أل غنوم القائم بأعمال سفارة السعودية في مدينة لاهاي بهولندا، حقيقة إطلاق النار على سفارة المملكة، اليوم الخميس، مشيدا بتصرف السلطات الهولندية وتعاملها مع الموقف.

وقال ناصر آل غنوم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «الإخبارية» أن مقر السفارة في لاهاي تعرض إلى إطلاق النار فجر اليوم الخميس في تمام الساعة 5.37 دقيقة فجرا ولم يكن يتواجد في المبنى إلا رجال الأمن.

وتابع أنه على الفور تم التواصل مع الجهات الأمنية مع الجهات المختصة في مدينة لاهاي بهولندا، وخلال وقت وجيز باشروا الموقع وبدؤوا في أخذ الأدلة الجنائية ولم يتعرض أي شخص في البعثة إلى أية إصابات.

وأكد ناصر أل غنوم أن الحادث جرى عندما ترجل رجل من سيارته في الطريق العام بمدينة لاهاي بحكم أن السفارة كائنة على طريق رسمي ومن ثم باشر بإطلاق النار على واجهة المبنى الرئيسي للسفارة، وهناك بعض الأضرار المادية البسيطة أما أعضاء البعثة لم يتعرضوا إلى أي أذى وكذلك رجال الأمن لم يتعرض أي منهم لأذى.

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وأشاد ناصر أل عنوم بتصرف السلطات الهولندية في لاهاي وتعاملها السريع مع الحادث ومحاولاتها الجادة في إيجاد مطلق النار، كما اتخذت بعض الإجراءات لتأمين السفارة ومنها تركيب كاميرات وتعزيز قوات الأمن.

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