عاجل-طائرة حوثية ثانية تعترضها قوات التحالف

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) اطلقتها المليشيا الحوثيه الإرهابية بطريقة ممنهجه و متعمده لإستهداف الاعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وتعد هذه الطائرة الثانية التي يتم اعتراضها وتدميرها من قبل قوات التحالف اليوم.