لبنان يستعد للإغلاق بعد تخطي عتبة 100 ألف إصابة بكورونا

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد اليوم عتبة 100 ألف إصابة في لبنان الذي يستعد لإغلاق عام جديد يبدأ السبت ويستمر لأسبوعين، في محاولة للحد من ارتفاع الاصابات مع بلوغ المستشفيات طاقتها القصوى.

وأحصت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات الإجمالي إلى مئة ألف و703 إصابات، بينها 775 حالة وفاة و1548 إصابة لدى الطواقم الطبية والصحية.

وأعلنت وزارة الداخلية الخميس أن الاغلاق سيترافق مع حظر تجول من الخامسة مساء حتى الخامسة فجراً من الإثنين حتى السبت، على أن يمنع التجول بالمطلق يوم الأحد. كما نظمت سير السيارات وفق أرقام لوحاتها، بحيث لا يمكن السير لأكثر من ثلاثة أيام أسبوعياً.

ولا يشمل قرار الاغلاق مطار بيروت، كما يتضمن استثناءات لقطاعات صحية وحيوية.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الثلاثاء "بلغنا اليوم الخط الأحمر في عدد الإصابات، وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات، الحكومية والخاصة، على استقبال المصابين بحالات حرجة" بعدما امتلأت أسرتها.

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وأضاف "نخشى أن نصل إلى مرحلة يموت فيها الناس في الشارع".

وازداد معدل الإصابات اليومي خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت المروع، الذي ساهم في إرباك القطاع الصحي الهشّ.

ويخشى المسؤولون من انهيار المنظومة الصحية خصوصاً مع ارتفاع الإصابات في صفوف الطواقم الطبية وعدم قدرتها على استقبال مرضى جدد وسط استمرار ارتفاع عداد الإصابات وامتلاء أسرة العناية الفائقة.